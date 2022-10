Covid, 20 pazienti al Riuniti: nessun ricoverato in Ostetricia, Pediatria e Rianimazione

Resta stabile la situazione dei ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti. In base all’ultimo report diramato quest’oggi, sono 20 le persone ricoverate, due in meno rispetto a una settimana fa. Soltanto due i reparti occupati.

In Malattie Infettive si registrano 17 presenze (due in meno rispetto al precedente report), 3 sono quelle in Pneumologia (+1). Rispetto alla scorsa settimana, è vuota la Pediatria, che si aggiunge ai reparti di Rianimazione e Area Ostetrica, attualmente senza alcun paziente ricoverato.