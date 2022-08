Covid, scendono ancora i ricoverati al Riuniti: 2 le persone in rianimazione

Scende di altre undici unità il numero dei posti letto occupati nei reparti Covid del Policlinico Foggia. In base all'ultimo report diramato dal Policlinico, sono 36 i pazienti ricoverati a fronte dei 47 di una settimana fa.

La riduzione più significativa si registra nei reparti di Malattie infettive (da 27 a 21) e di Area Chirurgica (da 8 a 1); stabile la situazione in pneumologia (10 ricoverati), mentre si rilevano 2 nuove presenze in Pediatria Covid. Rispetto a una settimana fa non ci sono pazienti nella terapia intensiva neonatale.

Vuota anche questa settimana l'Area Ostetrica. Infine, salgono a 2 le persone ricoverate in rianimazione.

Resta oltre i 70 anni l'età media dei pazienti (74 anni), il 58% dei quali di sesso femminile.