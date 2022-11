Covid, 16 ricoverati al Riuniti: una persona lotta in Rianimazione

Diminuisce il numero dei posti letto occupati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. Nello specifico, sono 16 le persone ricoverate, due in meno rispetto al report della scorsa settimana.

Cambia la distribuzione: in Malattie Infettive sono 12 le presenze (-3 rispetto alla scorsa settimana), 2 in Pneumologia (-1). In Rianimazione e Ostetricia, gli altri due pazienti. Nessuna presenza si segnala nella Pediatria.

Scende a 68 anni l’età media dei ricoverati, con una prevalenza di uomini (56%).