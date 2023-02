Covid, quattro reparti Covid free al Riuniti

Arrivano ottime notizie anche dal Policlinico Riuniti, dove i reparti Covid sono quasi tutti vuoti e il numero di pazienti non raggiunge la doppia cifra. Secondo quanto riporta il Policlinico nell’ultimo report diramato nella giornata di oggi sono soltanto 6 i pazienti positivi all’infezione da Covid-19 attualmente ricoverati presso l’ospedale foggiano.

Rispetto al precedente report diramato lo scorso 26 gennaio, si registrano ben undici presenze in meno. Il report conferma quanto già evidenziato negli ultimi bollettini della Regione Puglia. All’ormai costante calo dei nuovi casi accertati si affianca da diversi giorni anche uno svuotamento progressivo dei reparti Covid. E la situazione non è dissimile al Riuniti, dove ben quattro reparti su cinque non presentano alcun paziente.

I positivi ricoverati, infatti, sono tutti collocati nel reparto di Malattie Infettive dove anche due settimane fa erano presenti 6 persone. Non è occupato alcun posto letto nei reparti di Pneumologia (nell’ultimo aggiornamento erano presenti 8 ricoverati), Area Ostetrica (-1), Pediatria Covid (-1) e Rianimazione (-1). Anche nel pronto soccorso non si rilevano presenze di pazienti positivi all’infezione da Covid (nel precedente report erano riportate 2 persone). Schizza a 77 anni l’età media dei pazienti, con una netta prevalenza (67% vs 33%) di persone di sesso maschile.

Aggiornamento settimanale vaccini anti Covid 10.02: in provincia di Foggia, dall’avvio della campagna vaccinale anti Covid, sono state somministrate 1.429.000 dosi di cui 521.148 prime dosi, 501.499 seconde dosi, 362.070 terze dosi, 44.283 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili. Sono 315.810 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 12.696 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso i Punti Vaccinali del territorio.