Covid, 24 ricoverati al Riuniti: 2 pazienti in Rianimazione

Lieve aumento del numero di ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. In base all’ultimo report diffuso dal Policlinico, sono 24 le persone attualmente ricoverate, cinque in più rispetto a una settimana fa.

L’aumento più significativo riguarda le Malattie Infettive dove si registrano 15 presenze, due in più rispetto alla scorsa settimana. Invariata la situazione in Pneumologia (5 persone ricoverate) e in Pediatria Covid (1).

Rispetto a una settimana fa non ci sono più reparti vacanti, vista la presenza di una paziente in Ostetricia. Infine, salgono a 2 le persone ricoverate in Rianimazione. È di 70 anni l’età media dei ricoverati. Equa la percentuale di donne e uomini ricoverati.