Covid in Puglia: nessun ingresso in Rianimazione, non accadeva da diversi mesi

Quest'oggi in Puglia non si è verificato nessun ingresso nei reparti di terapia intensiva. Non accadeva da diversi mesi. È quanto riporta il report quotidiano del Ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 423 di cui 33 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 18750 persone mentre gli attualmente positivi sono 19206. Dall'inizio dell'emergenza i guariti sono stati 225.500, le vittime 6537. 251.243 i casi totali (di cui 161 nelle giornata di oggi)