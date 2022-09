Covid, in Puglia ancora nessuna traccia di 'Centaurus'. Parisi: "Possibili nuove varianti, ma saranno meno letali"

Resta al momento stabile la situazione relativa alle varianti Covid in Italia e in Puglia. Tutti i casi recentemente sequenziati presso l'Istituto Zooprofilattico di Putignano sono legati alla Ba.5, sottovariante della celebre Omicron, scoperta poco meno di un anno fa in Sudafrica, e ormai divenuta dominante.

Non ci sono, al momento, tracce della sottovariante Ba 2.75, denominata 'Centaurus' e sequenziata per la prima volta in India (dove poco meno di un anno fa si sviluppò la variante Delta) e che avrebbe un livello di trasmissibilità superiore alla variante attualmente dominante. Un recente studio condotto in Svezia, tuttavia, ha evidenziato come 'Centaurus' non sarebbe più resistente agli anticorpi rispetto alla variante Ba.5.

"Domani saranno selezionati nuovi casi per lo studio nazionale che viene realizzato sulla base del campionamento generale disposto dall'Istituto Superiore di Sanità. A fine settimana avremo un nuovo aggiornamento, ma allo stato attuale tutti i campioni sequenziati evidenziano la sola presenza della sottovariante Ba.5, spiega il dott. Antonio Parisi".

In attesa di conoscere gli scenari futuri e di capire se, con l'avvento dell'autunno, la curva dei contagi possa nuovamente salire, Parisi non esclude lo sviluppo di ulteriori varianti: "Il virus è mutevole, continuerà a cambiare, ma la cosa interessante è che con una popolazione in gran parte immunizzata, la gravità delle forme cliniche diventa sempre meno considerevole".

Insomma, la strada imboccata sembra quella dell'endemizzazione del virus, sulla falsariga del virus dell'influenza: "È possibile che si vada verso quella direzione. Il virus sarà presente, circolerà, ma la popolazione sarà in grado di contrastarla limitando le forme cliniche più gravi".

Non si possono fare previsioni, anche alla luce di quanto accaduto nell'ultimo biennio: "Abbiamo sempre sognato la fine del virus, ma abbiamo visto che anche con i vaccini, la circolazione è proseguita. Ora, però, le forme gravi sono sempre meno. Va anche registrato un diverso atteggiamento da parte della popolazione - spiega Parisi - che sembra meno sensibile di fronte all'infezione. C'è chi non vuole essere confinato nel periodo di quarantena e chi gestisce il contagio in maniera casalinga, come per le classiche forme influenzali".