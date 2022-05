Covid, va decisamente meglio di un anno fa. Incidenza dimezzata da Pasqua

Covid. Con i dati di oggi l’incidenza in Puglia è scesa sotto i 400 casi per 100mila abitanti. Numeri che certificano la costante frenata del virus, almeno per quel che concerne i nuovi contagi. Il tutto, malgrado la fine dello stato di emergenza e dello stop all’obbligo di mascherine al chiuso (eccezion fatta per i trasporti, gli ospedali e le rsa).

L’aumento delle temperature aiuta in tal senso, essendo maggiori le occasioni di incontro all’aperto, dove il virus circola meno.

Rispetto al picco registrato dopo l’ultima impennata di contagi (quella post vacanze pasquali), l’incidenza si è più che dimezzata (dai 922,5 casi del 26 aprile ai 396,1 casi di oggi).

Migliora anche la situazione nelle sei province, tutte con una incidenza inferiore ai 500 casi per 100mila abitanti. Il virus circola meno nella Bat (243 casi), mentre Foggia resta la seconda provincia con l’incidenza più bassa (315,4).

In flessione anche il dato dei ricoverati, anche se la variazione è meno robusta rispetto a quella dei contagi. In particolare, va attenzionata la situazione nelle terapie intensive, dove il tasso di occupazione non è mai sceso sotto il 4%, e il numero dei pazienti oscilla tra i 30 e i 25.

Ciò è dovuto alla alta percentuale di persone anziane o con comirbilità o non vaccinate, sulle quali il virus continua ad attecchire. Il che spiega anche il numero alto di decessi (23 negli ultimi due giorni).

Sulle ospedalizzazioni, resta, comunque, netto il divario rispetto allo scorso anno. Il 18 maggio del 2021, con la campagna vaccinale ancora alle sue fasi iniziali, erano 1159 le persone ricoverate, delle quali 1035 in area medica e 124 in terapia intensiva. Rispetto a un anno fa il numero complessivo dei pazienti è diminuito quasi del 61%; la percentuale sale al 78% se si raffrontano i pazienti in terapia intensiva (124 contro i 27 attuali).