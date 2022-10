Covid in Puglia: 14.327 attualmente positivi e 128 ricoverati

Oggi 16 ottobre 2022 sono stati registrati 1137 casi di persone positive al Covid-19 Coronavirus su 8798 test all'infezione. Per le conseguenze del virus è deceduta una perosna. Nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia sono 98 i nuovi posiitivi, meno delle province di Bari e Lecce che hanno fatto registrare 332 nuovi casi. Nel Tarantino sono 164, 128 in provinciadi Brindisi e 67 nella Bat. Dieci quelli fuori regione e sei di provincia in corso di definizione. Continuano a scendere gli attualmente positivi: sono 14327, mentre i ricoverati in ospedale sono 128. Di questi 121 in area non critica e sette in terapia intensiva.