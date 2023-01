Covid, nessuna vittima in Puglia: i nuovi positivi sono 233 su oltre 5mila tamponi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 233 nuovi positivi al Covid su 5169 tamponi processati. La notizia buona è che nel bollettino del 22 gennaio 2023 non risultano persone decedute per il virus. La provincia più colpita è Bari con 82 casi, a seguire quella di Lecce con 59. A Taranto 29, Brindisi 24, la provincia di Foggia e la Bat con 16 infetti a testa. Cinque i casi fuori regione, due di provincia in via di definizione. Gli attualmente positivi sono 16.0554. Sono 236 i ricoverati, di cui 226 in area non critica e dieci in terapia intensiva