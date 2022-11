Covid, salgono attualmente positivi e ricoverati in Puglia

1.121 nuovi casi su 7.645 tst giornalieri all'infezione da Covid-19 Coronavirus e una persona deceduta: è questo il bollettino del virus in Puglia di oggi 20 novembre 2022. La provincia di Lecce continua ad essere la più colpita con 384 casi, a seguire Bari con 314, Taranto con 119, Foggia con 118, Brindisi con 96 casi e la Bat con 68 positivi. Sedici sono gli infetti di residenti fuori regione mentre sei sono di provincia in via di definizione. Gli attualmente positivi salgono così a 14822 mentre i ricoverati nei reparti Covid aumentano di otto unità: 211 sono ricoverati in area non critica mentre dodici in terapia intensiva.