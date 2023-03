Covid, il bollettino in provincia di Foggia: in Puglia 1.656 attualmente positivi e 75 ricoverati

Settantotto nuovi casi su 3.227 test all'infezione da Covid-19 Coronavirus: è questo il dato odierno di oggi 19 marzo relativo ai casi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Non ci sono decessi. Bari è la provincia più colpita con 27 casi, segue Lecce con 22, Foggia con 9, Brindisi 8, Taranto sette e la Bat con due.

Quattro i residenti fuori Regione colpiti dal Covid. Le persone attualmente positive sono 1.656, settantadue quelle ricoverate in area non critica, tre in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono morte 9.684 per il virus e per le conseguenza del Covid.