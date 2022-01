Psicosi Omicron, tante persone con raffreddore o mal di gola al Pronto soccorso. L'appello: "Non sono motivi validi. Siate responsabili"

"Siate cittadini responsabili". Comincia così il breve appello pubblicato su Facebook dalla dottoressa Paola Caporaletti, responsabile sanitaria del Pronto soccorso (Dea 2° livello) del Policlinico Riuniti di Foggia.

Il motivo, i tanti foggiani presentatisi al pronto soccorso senza motivi sufficientemente validi: "Considerazioni scaturite dalle esperienze di lavoro degli ultimi giorni: tosse e raffreddore o mal di gola o tampone antigenico positivo (senza sintomi, magari eseguito per andare a una festa) o essere contatto di un positivo non sono motivi per recarsi in pronto soccorso".