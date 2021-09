Covid, Dattoli per ora è tranquillo ma avverte: "In Malattie Infettive sono quasi tutti no-vax, non vaccinati i 6 pazienti in Rianimazione"

"Siamo ottimisti che non ci sia bisogno di attivare un ulteriore livello di allerta, allo stato attuale il nostro presidio è sufficiente". Al momento al policlinico Riuniti di Foggia Circa 40 ricoverati in Malattie Infettive "quasi tutti non vaccinati". I sei che occupano i letti della Rianimazione, dichiara il direttore generale dell'ospedale del capoluogo dauno, "sono tutti non vaccinati".

La provincia di Foggia è quella con l'incidenza dei casi più alta e la terza al Sud: Nella prima e seconda ondata "c'è stata questa fiammata per cui è diventata la Codogno di Puglia", ha detto Dattoli, per cui è stato necessario attivare 310 posti letto Covid.