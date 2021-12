Contagi in costante aumento, Troia "torna al passato": obbligo di mascherina all'aperto per un mese

Non si arresta l'aumento dei contagi nel comune di Troia. L'emergenza ha indotto due giorni fa il sindaco Leonardo Cavalieri ad annullare gli eventi previsti per l'Immacolata.

A questo provvedimento si aggiunge una ordinanza contenente una serie di misure destinate a frenare e a prevenire la diffusione dei contagi. Da domani e fino al 9 gennaio prossimo, infatti, nel centro dei Monti Dauni sarà in vigore l'obbligo di mascherina all'aperto. Inoltre, saranno sospese tutte le attività ricreative e sportive nei locali comunali, saranno vietate le manifestazioni pubbliche che potrebbero facilitare assembramenti. Infine, sarà vietato stazionare all'esterno e/o nei pressi dei locali pubblici e consumare bevande e cibi all'esterno, salvo gli spazi e le aree debitamente autorizzate.

"È un ritorno al passato - spiega il sindaco Cavalieri - che aggiunge: "Certo, è un virus subdolo, ma complice di questa situazione è l'inosservanza delle elementari regole che tutti conosciamo, ma che non tutti applicano. Ho più volte ribadito la necessità, per se stessi e per l'intera collettività, di applicare tutte le precauzioni, in particolare quando si è in luoghi chiusi. Ma pare non sia servito".

"Il vaccino - continua il primo cittadino - è l'unico mezzo che abbiamo per proteggerci, ma necessari sono il distanziamento, la mascherina all'aperto e l'igiene delle mani. L'ordinanza - conclude - prevede un inasprimento dei controlli e l'applicazione delle sanzioni come previsto dalla normativa in vigore".