Novavax, scattano gli open day del vaccino nei 18 centri provinciali: si parte il 3 marzo presso l'hub in Fiera

Sono state distribuite quest’oggi su tutto il territorio regionale le prime dosi del nuovo vaccino Nuvaxovid (Novavax) destinate alla Puglia, consegnate ieri dai furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, Sda, presso la farmacia dell’ospedale Tatarella di via Trinitapoli a Cerignola.

Le 68400 dosi sono state ripartite su base provinciale sulla base della popolazione Istat over 18. 10400 quelle destinate alla Asl di Foggia, che ha provveduto ad organizzare le giornate dedicate la somministrazione del vaccino. Il Novavax sarà somministrato per via intramuscolare in due dosi, la seconda dopo 21 giorni dalla prima, e sarà ‘ready to use’, in quanto già diluito. La conservazione sarà più snella rispetto ai precedenti vaccini in quanto saranno sufficienti frigoriferi a temperatura compresa tra 2 e 8 gradi.

La Asl di Foggia sta programmando, tra giovedì 3 marzo e sabato 5 marzo, open day dedicati alla vaccinazione con il vaccino Novavax in tutti i 18 centri vaccinali presenti sul territorio provinciale. Il primo evento, con accesso libero, si terrà il 3 marzo a Foggia, presso l'hub in Fiera, dalle 9 alle 19.

Potranno riceverlo le persone di età pari o superiore a 18 anni che non hanno ancora effettuato il ciclo primario. La seconda dose sarà somministrata dopo 21 giorni dalla prima. È in corso, intanto, la programmazione capillare di ulteriori open day ad accesso libero in tutti i centri vaccinali in modo da offrire alla popolazione l'opportunità di ricevere la somministrazione del Novavax su tutto il territorio provinciale