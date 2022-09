Covid, oggi più attualmente positivi ma meno ricoverati dello stesso giorno del 2021

872 nuovi casi su 7.805 test giornalieri e due persone decedute: questo il bilancio dell'ultimo bollettino regionale Covid della Puglia di oggi 24 settembre 2022. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 315 casi in provincia di Bari, 189 nel Leccese, 119 in Capitanata, 108 nel Tarantino, 85 in provincia di Brindisi e 40 nella Bat. Colpiti dal virus undici residenti fuori regione, mentre cinque sono di provincia in via di definizione. Gli attualmente positivi sono 9312 mentre le persone ricoverate in area non critica sono 97. In sette occupano le terapie intensive. Lo stesso giorno dello scorso anno i positivi erano 2978, mentre erano 187 i ricoverati (di cui 19 in terapia intensiva).