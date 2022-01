Coronavirus, 642 nuovi casi nel Foggiano: in Puglia oltre 7mila morti dall'inizio della pandemia

È di 5558 casi e 8 decessi il bilancio del bollettino odierno diramato dal Dipartimento promozione della salute della Regione Puglia. Oltre 75mila i test effettuati (tasso di positività al 7,3%).

Continua a salire la curva dei contagi nel Barese, dove oggi sono stati rilevati ben 2333 casi; altri 1022 nuovi positivi sono stati riscontrati nel Leccese. Situazione analoga nella Bat e nella provincia di Foggia che fanno registrare rispettivamente 634 e 642 casi, mentre sono 226 i nuovi positivi nel Tarantino. Infine, ci sono 114 positivi residenti fuori regione e 19 di provincia non definita.

Aumenta di 20 unità il numero dei ricoverati, tutti in area non critica dove i posti letto passano da 364 a 384. Resta invariato (38) il numero di presenze in terapia intensiva.

Con gli otto decessi di oggi, la Puglia supera le 7mila vittime dall'inizio della pandemia.