Coronavirus: oltre 5500 nuovi casi in Puglia, nel Foggiano altri 554 positivi

Emergenza Covid: sono 5514 i nuovi contagi riscontrati oggi in Puglia su 71121 tamponi processati. Si tratta del secondo dato più alto di sempre. il 2021 in Puglia si chiude con numeri poco rassicuranti. Bari, Taranto e Lecce sono le province più colpite, facendo registrare rispettivamente 1850, 949 e 933 casi, ovvero il 67,6% del totale. Sono 554 i casi nel Foggiano, 535 nella Bat e 564 nella provincia di Brindisi. Chiudono il conto 103 nuovi casi fuori regione e 26 di provincia non definita.

Continua a salire il numero delle persone ricoverate: sono 364 quelle in area non critica e 38 in terapia intensiva.

Nonostante gli oltre mille guariti accertati, i casi attivi superano quota 40mila (41162). Sempre nella giornata di oggi è stato superato il tetto dei 6 milioni di tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza.

Il bollettino di mercoledì 5 gennaio 2022.