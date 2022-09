Covid, nessuna vittima in Puglia e 521 casi: si svuotano le terapie intensive

Zero morti e 521 nuovi positivi su 5605 testi giornalieri. Questo il bilancio Covid di oggi 4 settembre 2022 in Puglia. Come da bollettino è Bari la provincia più colpita con 143 casi. Seguono Lecce con 138, Taranto con 73, Foggia con 67, Brindisi con 54 e la Bat con 29. I residenti fuori regione infetti sono sedici mentre una persona è di provincia in definizione. Scendono ancora gli attualmente positivi e le persone ricoverate: rispettivamente con 18265 casi attivi (quasi 3mila in meno rispetto a una settimana fa) e 192 persone ricoverate (72 in meno), di cui 185 in area non critica e sette in terapia intensiva. Le persone guarite dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono circa 1.430.000 mentre poco più di 9000 le vittime del Covid