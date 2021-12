Impennata Covid in Puglia: quasi 2000 casi su oltre 50mila tamponi

Continua a salire la curva dei contagi in Puglia: nella giornata di oggi sono 1957 le nuove positività al Covid-19 individuate (record della quarta ondata) su 50072 tamponi (record assoluto). Oltre la metà dei contagi sono stati riscontrati nelle province di Bari (546 casi) e Lecce (507). A Foggia sono 224 i casi, 206 nel Tarantino, 191 nelle province di Bat e Brindisi. Al computo si aggiungono 86 casi fuori regione e 6 di provincia non definita. Non si registrano decessi.

Sale anche il dato dei ricoveri: 199 sono le persone in area medica, 22 in terapia intensiva. Lentamente la Puglia si avvicina ai 300mila casi totali dall'inizio dell'emergenza (296265 il dato attuale), mentre sono 275.430 le persone guarite.