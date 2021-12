Coronavirus, 110 nuovi casi nel Foggiano: in Puglia oltre 760 positivi e 201 ricoverati

È del 3% il tasso di positività oggi in Puglia, dove su poco più di 25mila tamponi processati sono stati individuati 762 nuovi casi Covid e 1 decesso. Anche oggi è la provincia di Bari la più colpita, con 309 casi, quasi la metà del totale. Altri 162 positivi sono stati rilevati nel Leccese, 110 nella provincia di Foggia; 85 sono i nuovi casi nel Brindisino, 39 nella BAt, 48 nella provincia di Taranto. A questi si aggiungono 8 casi di residenti fuori regione e 1 di provincia non identificata.

Per la prima volta dal 22 settembre in Puglia si superano i 200 ricoverati. Sono 180 in area medica (+9 rispetto a ieri) e 21 in terapia intensiva (-1). Il dato resta ampiamente inferiore allo scorso anno. Il 27 dicembre del 2020, infatti, in Puglia si registravano 1598 ricoverati, dei quali 154 in terapia intensiva.