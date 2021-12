Coronavirus, giornata nera per la Puglia: sfiorati i 1000 positivi e quasi 200 ricoverati

Impennata improvvisa di contagi in Puglia, che nella giornata di oggi sfiora i mille nuovi positivi e fa registrare il record assoluto di tamponi (oltre 33mila) e quello di casi dall'inizio della quarta ondata. Era da oltre sette mesi (979 casi, l'8 maggio scorso) che non si registrava un numero così elevato di nuovi contagi.

Un terzo dei contagi è stato registrato nel Barese (375); quasi identica la situazione a Brindisi e Foggia dove sono stati individuati rispettivamente 153 ee 151 casi. Numeri alti anche nel Leccese (124) e nella provincia di Taranto (79), mentre si mantiene sotto i 50 casi (48) la provincia di Bat. Chiudono il computo 16 positivi residenti fuori regione e 6 di provincia non definita. Non si registrano, fortunatamente, nuovi decessi.

Si avvicina lentamente a quota 200 il dato dei ricoverati: nella giornata di oggi sono 171 le persone in area non critica e 25 quelle in terapia intensiva. Sale a 8189 il numero dei casi attualmente positivi.