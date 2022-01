Coronavirus, 459 nuovi casi nel Foggiano: oltre 30mila i pugliesi attualmente positivi

Oltre 50mila tamponi in meno, ma 451 casi in più rispetto a ieri. Schizza al 20% il tasso di positività in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati rilevati 3451 nuovi casi su poco meno di 17mila tamponi.

Un terzo di positivi appartiene alla provincia di Bari (1152 casi), mentre 815 sono i nuovi contagi rilevati nel Leccese, 459 nel Foggiano, 266 nella Bat, 325 nella provincia di Brindisi e 376 in quella di Taranto. Inoltre, ci sono 46 casi di residenti fuori regione e 12 di provincia indefinita.

Per il secondo giorno consecutivo, fortunatamente, non si registrano nuovi decessi.

Sale oltre quota 30mila il numero dei pugliesi attualmente positivi. Di questi, 315 sono ricoverati nei reparti Covid. In terapia intensiva resta pressoché stabile il dato dei posti letto occupati (32, uno in più rispetto a ieri), mentre sale a 283 (+5) quello delle presenze in area non critica.