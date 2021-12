Quarta ondata, nuovo record di contagi in Puglia: quattro province con almeno 100 nuovi casi

Si aggrava la situazione epidemiologica in Puglia, dove nella giornata di oggi è stato superato nuovamente il record di contagi (relativo alla quarta ondata): ben 662, su 25627 tamponi processati (tasso di positività del 2,6%). Ben 188 i positivi nel Barese, 130 nel Foggiano. Impennata di casi anche nella Bat (69), mentre le province di Brindisi e Lecce fanno registrare entrambe 100 nuovi positivi; 75 sono quelli riscontrati nel Tarantino, 2 fuori regione. Altri 2 casi, precedentemente registrati come di provincia non definita, sono stati riclassificati e riattribuiti.

Sale vertiginosamente il numero delle persone ricoverate in area non critica (142 vs 126 di ieri), mentre scendono a 26 i pazienti in terapia intensiva (-1).