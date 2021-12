Coronavirus, 87 nuovi casi in Capitanata: si alza la curva dei contagi anche nelle altre province

Coronavirus: la settimana in Puglia si chiude con altri 436 casi positivi individuati su un totale di 18879 tamponi processati (2,3% il tasso di positività) e un decesso.

Anche oggi è Bari la provincia più colpita, con ben 145 nuovi contagi ricostrati; peggiora la situazione a Brindisi, dove sono stati rilevati 96 nuovi positivi. 87 sono i casi nel Foggiano, uno in meno nel Leccese. Chiudono il computo i 5 casi registrati nel Tarantino, ai quali se ne aggiungono 5 fuori regione e 2 di provincia non definita.

Sale a 5454 il dato dei casi attivi, mentre tra i ricoverati si segnala una presenza in meno in terapia intensiva. Sono 129 i posti letto occupati in area medica.