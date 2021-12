Coronavirus, 387 casi e 7 morti in Puglia: continua a salire la curva dei contagi nel Foggiano

Oggi in Puglia sono stati rilevati 387 casi su oltre 24500 tamponi (tasso di positività è dell’1,6%): si tratta del secondo dato settimanale più alto, dopo i 468 casi riscontrati due giorni fa.

Ancora una volta è Foggia la provincia più colpita con ben 129 nuovi casi riscontrati, esattamente un terzo del totale. Simile la situazione di Bari e Lecce dove i nuovi positivi sono rispettivamente 83 e 80. Solo 14 i casi nella Bat, 27 nel Brindisino e 48 nella provincia di Taranto. Chiudono il computo un caso fuori regione e 5 di cui non è stata definita la provincia.

Ben 7 i decessi, che fanno salire il totale delle vittime a 6912. Il dato dei casi attivi si avvicina lentamente a quota 5mila (4944), mentre scende il numero di persone ricoverate: 129 sono i posti letto occupati in area non critica e 18 in terapia intensiva.