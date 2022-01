Coronavirus, boom di guarigioni in Puglia e tasso di positività in calo: si avvicina però la 'zona gialla'

Sono 3993 i nuovi contagi registrati in Puglia su poco più di 86mila tamponi effettuati. Rispetto a ieri il tasso di positività si abbassa nuovamente passando al 4,6%.

Il picco giornaliero appartiene ancora una volta alla provincia di Bari dove sono stati individuati 1298 nuovi positivi; sono 1000 i nuovi casi nel Leccese, 500 nella provincia di Taranto, 478 in quella di Brindisi, 406 nel Foggiano e 258 nella Bat.

Dopo oltre un mese scende il numero dei casi attualmente positivi, grazie soprattutto ai 7631 pazienti guariti di oggi. Il dato delle persone attualmente positive è di 65772 (-3638 rispetto a ieri).

Per converso, sale di altre 17 unità il numero dei pazienti ricoverati, giunto a quota 541. Di questi, 490 sono in area medica, 51 in terapia intensiva. Rispetto all’ultimo rilevamento sui posti letto disponibili in rianimazione (528), il tasso di occupazione è giunto al 9,7%, sempre più vicino alla soglia del 10%, raggiunta la quale si concretizzerebbe il ritorno in zona gialla.