Coronavirus, oltre mille nuovi casi nel Foggiano: salgono i ricoverati, la Puglia si avvicina alla zona gialla

Torna ad alzarsi la curva dei contagi. Dopo la classica “tregua” del lunedì, nella giornata di oggi si registrano altri 7287 nuovi casi in Puglia su un totale di 87269 tamponi processati e 4 morti. Il tasso di positività sale all’8,4%.

Anche oggi è Bari la provincia più colpita, con 2288 casi. Seguono Lecce con 1451, Foggia con 1059, Brindisi con 846, Taranto con 835 e Bat con 708. Chiudono il conto 78 residenti fuori regione e 22 altri contagiati di cui non è stata specificata la provincia di provenienza.

Continua a salire il numero dei ricoverati: sono oltre trenta in più rispetto a ieri, per un totale di 524 posti letto occupati. Di questi, 475 in area medica e 49 in terapia intensiva. Dati che avvicinano lentamente la Puglia alla zona gialla.

Sale a 69410 il numero dei pugliesi attualmente positivi, sono poco più di 287mila i pugliesi guariti.

Il bollettino di martedì 10 gennaio 2022.