Covid, la Regione manda i fisioterapisti a casa dei pazienti positivi o guariti: riabilitazione a domicilio per ridurre l'ospedalizzazione

Covid@casa: il progetto regionale per potenziare la riabilitazione domiciliare dei pazienti Covid. Previste assunzioni con contratti a tempo determinato per oltre cento fisioterapisti per le attività di recupero funzionale e pneumologico