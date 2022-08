Covid, diminuiscono ancora i pazienti al Riuniti: nessun ricoverato in Pediatria e Rianimazione

Diminuisce di altre tre unità il numero dei pazienti ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. Sono in totale 33 i posti letto occupati con una diversa distribuzione nei reparti rispetto a una settimana fa. Resta più o meno stabile la situazione in Malattie infettive, dove si registrano 19 presenze (-2 rispetto a una settimana fa), mentre in Pneumologia si verifica la riduzione più consistente con il passaggio dai 10 pazienti di una settimana fa ai 4 di oggi.

Le Aree Chirurgica (6 pazienti) e Ostetrica (4) sono gli unici due reparti nei quali i posti letto occupati sono in aumento, rispettivamente di 5 e 4 unità rispetto al precedente report.

Infine, risultano vuoti sia il reparto di Pediatria che la Rianimazione. È di 70 anni l’età media dei pazienti, il 52% dei quali di sesso maschile.