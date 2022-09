Covid, in Puglia l'incidenza più bassa dell'anno

Scende all’8,5% il tasso di positività in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati riscontrate 773 nuove positività, a fronte di 9053 tamponi.

Con i dati di oggi l’incidenza scende sotto quota 150: non accadeva dal 24 dicembre scorso. A livello provinciale, 73 casi sono stati registrati nel Foggiano. Bari è la provincia con il maggior numero di contagi giornalieri (260), seguita da Lecce (193), Taranto (117), Brindisi (81) e Bat (34).

Scende ancora il numero dei ricoverati in area non critica (166) mentre resta inalterato il dato dei positivi in terapia intensiva (8).

Con il decesso registrato oggi, sale a 9020 il numero complessivo delle vittime dall’inizio della pandemia.