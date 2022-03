Improvvisa impennata di contagi in Puglia

Tornano a salire i contagi in Puglia: nella giornata di oggi sono stati registrati 6026 casi su 22875 tamponi, e ben 20 morti. Schizza al 26,3% il tasso di positività.

L?aumento dei nuovi positivi si è verificato in tutte le province, in particolar modo quelle di Lecce (1888 casi) e Bari (1636); 812 sono i contagi registrati nel Foggiano, 733 nella provincia di Taranto, 461 in quella di Brindisi e 433 nella Bat. Per altre 20 positività non è nota la provincia di appartenenza, mentre 43 casi sono riferiti a residenti fuori regione.

Risale il numero dei casi attivi, giunto a 75123. Lieve aumento anche dei pazienti ricoverati (544 in area non critica e 31 in terapia intensiva), mentre sono oltre 681mila i pugliesi guariti dall?infezione.