Covid, risale la curva dei contagi in Puglia: quasi 1900 nuovi casi e 6 morti

Salve nuovamente la curva dei contagi in Puglia. Con i 1897 casi rilevati oggi, l'incidenza torna oltre i 200 casi per 100mila abitanti. Alto anche il tasso di positività, che oggi si attesta al 23,2%. Sono 6 i decessi, con il dato delle vittime accertate dall'inizio della pandemia che giunge a 9425.

Nella giornata di oggi, Bari fa registrare 613 nuovi casi, Lecce 466, Foggia 247, Taranto 255, Brindisi 164, Bat 124. Completano il dato 27 positività riferite a residenti fuori regione e 1 di provincia non definita.

Sul fronte ricoveri, diminuiscono le presenze in area non critica, mentre salgono a 13 i posti letto occupati in terapia intensiva.