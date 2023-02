Covid 19 febbraio 2023: il bollettino in provincia di Foggia e in Puglia

Sono 156 i nuovi positivi su 3753 test all'infezione da Covid-19 Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Come riporta il bollettino di oggi 19 febbraio 2023, è deceduta una persona.

Bari è la provincia che fa registrare più infetti: 54. A seguire Lecce con 40, Taranto con 17, la provincia di Foggia e quella di Brindisi con 16. Dieci quelli registrati nella Bat. Due i residenti fuori regione risultati positivi, uno di provincia ancora in via di definizione.

Le persone attualmente positive sono 7.591, i ricoverati sono 128 di cui 123 persone ricoverate in area non critica e cinque in terapia intensiva.