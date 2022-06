Covid, 20 ricoverati in più al Riuniti: una persona lotta in rianimazione

Salgono a 84 le persone positive all'infezione da Covid-19 ricoverate nei reparti del Policlinico Foggia. Rispetto a una settimana fa si osserva un aumento dei posti letto occupati di ben 20 unità.

L'incremento delle presenze riguarda tutti i reparti: in Malattie Infettive sono 41 i pazienti (+1 rispetto a una settimana fa), 21 quelli in pneumologia (+7), 6 in Chirurgia (+4), 2 in Ostetricia (+1) e 7 in Pediatria (+1). Inoltre, si segnalano 6 presenze in area medica, mentre in Rianimazione si registra la presenza di un paziente.

Sale a 65 anni l'età media dei pazienti, il 54% dei quali è di sesso maschile.