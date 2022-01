Covid, oggi 1269 nuovi casi nel Foggiano e 7 decessi in Puglia: oltre 750 i pazienti ricoverati

Sono 8.333 i nuovi casi Covid registrati in Puglia su 63.243 tamponi processati. Si registrano sette decessi. La provincia di Bari è la più colpita anche oggi, con 2.764 nuovi positivi, sue la provincia di Lecce con altri 1.437 casi. Sono 1.269 i nuovi casi registrati in provincia di Foggia, 1.061 nel Tarantino, 934 nella Bat e 761 in provincia di Brindisi. Risultano 62 contagiati residenti fuori regione e 45 casi ancora di provincia in via di definizione. Ai casi odierni bisogna aggiungere 10086 casi riconteggiati nei giorni scorsi.

Sono 133.483 le persone attualmente positive in Puglia, 691 i pazienti ricoverati in area non critica e 63 in terapia intensiva. Arrivano a quota 505.565 i casi totali dall’inizio della pandemia, 79.024 in provincia di Foggia. I tamponi processati finora sono 7.079.241, 364.991 i guariti, 7.091 le persone decedute.