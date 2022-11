Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 9 novembre 2022

Sono 115 i nuovi casi positivi riscontrati oggi nella provincia di Foggia. In totale in Puglia sono state rilevate 1128 positività, a fronte di 8337 tamponi, e 5 decessi. Bari e Lecce, rispettivamente con 356 e 310 casi, fanno registrare oltre la metà del dato complessivo; 154 casi sono stati accertati nel Brindisino, 125 nella provincia di Taranto, 55 nella Bat, 9 tra i residenti fuori regione e 4 per i quali non è stata specificata la provincia di appartenenza.

Salgono a 194 i ricoverati nei reparti ordinari, mentre scendono a 7 quelli in terapia intensiva, dove il tasso di positività è sotto l'1,5%.

Per quel che concerne l'incidenza, si osserva un nuovo incremento, prevedibile alla luce del fatto che mercoledì scorso furono processati poco più di 3mila tamponi (era il giorno successivo alla festività di Ognissanti, ndr).