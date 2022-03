Covid; 595 nuovi casi nel Foggiano: sale ancora l'incidenza in Puglia, ma diminuiscono i ricoverati

È del 14,2% il tasso di positività registrato oggi in Puglia: secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Regione, i casi odierni rilevati sono 4155 a fronte di 29169 tamponi. Sono 15 le persone decedute.

Per il settimo giorno consecutivo si osserva un aumento dell’incidenza in Puglia.

L’incremento dei casi riguarda tutte le province, in particolar modo quelle di Lecce e Bari, le uniche a far registrare oltre mille casi. Nello specifico, 1305 sono le nuove positività individuate nel Leccese, 1162 nella provincia di Bari; nel Foggiano i casi odierni sono 595, nel Tarantino 444, nella Bat 287 e 328 nella provincia di Brindisi. A questi si aggiungono altri 10 casi di provincia non definita e 24 di residenti fuori regione.

Attualmente sono 75364 le persone positive all’infezione da Covid: di queste, 562 sono ricoverate (531 in area non critica e 31 in terapia intensiva).