Covid in Puglia: netto calo dei ricoveri rispetto a un anno fa, ma resta stabile il dato dei decessi

Covid in Puglia. La nuova settimana in Puglia comincia con 430 nuovi casi positivi. Poco più di 4500 sono i tamponi processati, per un tasso di positività inferiore al 10% (9,4%). Sono due le province con oltre cento casi odierni, Bari (139 nuovi casi) e Lecce (106). Nella provincia di Taranto sono stati rilevati 52 casi, due in meno nella provincia di Foggia; 45 sono i casi riscontrati nella provincia di Brindisi, 36 in quella di Barletta-Andria-Trani.

Nel dato odierno si contano anche 2 nuovi positivi residenti fuori regione. L’incidenza oggi è in calo (231 casi per 100mila abitanti): rispetto a lunedì scorso, infatti, in Puglia sono state accertate meno positività (430 vs 566) con quasi 1200 tamponi in più. A livello provinciale, Foggia continua a mantenere il secondo dato più basso, dietro Barletta-Andria-Trani. Bari (231,9), Brindisi (264,1) e Lecce (282,7) sono le tre province con una incidenza più alta rispetto alla media regionale. Cresce, seppur lievemente, il dato delle persone attualmente positive (18843).

Stabile la situazione dei ricoveri: in leggero calo (da 258 a 253) il numero delle persone collocate nei reparti ordinari, mentre restano 16 quelle in terapia intensiva. La situazione è decisamente più tranquilla rispetto a un anno fa: il 9 gennaio 2022, infatti, erano 428 le persone ricoverate nei reparti ordinari (15,8% il tasso di occupazione dei posti letto) mentre 40 pazienti lottavano in terapia intensiva (7,6%).

In termini percentuali, le presenze in area non critica sono diminuite del 41%, quelle in terapia intensiva del 60%. Meno incoraggiante il raffronto riguardante i morti. Con il decesso registrato oggi, sale a 9465 il bilancio delle vittime accertate dall’inizio della emergenza pandemica, 37 delle quali nei primi nove giorni del 2023, tre in più rispetto allo stesso periodo del 2022.