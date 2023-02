Covid, crollo dei casi attivi in Puglia: in calo ancora incidenza e ricoverati

La Puglia chiude la settimana di monitoraggio facendo registrare un nuovo calo dell’incidenza e dei ricoverati. Nel periodo 3-9 febbraio, infatti, la Puglia ha totalizzato solo 1444 nuove positività a fronte di 31775 tamponi (tasso di positività del 4,5%), con una incidenza di 36,9. Rispetto al precedente periodo di monitoraggio si osserva un calo del 20%.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, scende a 172 il totale delle persone ricoverate: 7 di queste (tasso di positività all’1,3%) sono in terapia intensiva, mentre scende al 6,1% la percentuale di posti letto occupati nei reparti di area non critica, dove sono attualmente presenti 165 pazienti (11 in meno rispetto a ieri): era dal 7 novembre scorso (161 pazienti) che non si registrava un dato così basso di presenze nei reparti ordinari.

Secondo quanto riportato dal bollettino della Regione, oggi in Puglia sono stati rilevati 216 nuovi casi su 4971 tamponi processati. Oltre metà dei contagi sono riferiti alle province di Bari (75 casi) e Lecce (62). A seguire, la provincia Brindisi (28 casi), quella di Taranto (22 casi) e Barletta-Andria-Trani (11 casi). Nel Foggiano sono 18 le nuove positività raccolte. Si segnala, inoltre, 1 caso riferito a residenti fuori regione, mentre un caso precedentemente registrato come di provincia non definita, è stato riclassificato e riattribuito.

Crollano gli attualmente positivi. Grazie alle quasi 6800 guarigioni certificate, scende a 8490 il numero dei casi attivi in Puglia. Mai nel 2022 si era raggiunto un numero così basso di persone attualmente positive in Puglia.

Sul fronte dei decessi, sono 5 le vittime accertate oggi, per un totale di 9598 morti registrati in Puglia dall’inizio dell’emergenza pandemica. Sale a 170 il dato relativo al 2023, con una media oltre 4 decessi al giorno.