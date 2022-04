Covid, incidenza in Puglia sotto i mille casi per 100mila abitanti: 764 nuovi positivi nel Foggiano

È lenta, ma costante, la discesa dei contagi in Puglia. Nel confronto con il bollettino di sabato scorso, anche i dati di oggi evidenziano una diminuzione del numero di positivi. 5478 sono i contagi riscontrati oggi, quasi tremila nelle sole province di Bari (1929) e Lecce (1048). Nella provincia di Taranto i nuovi positivi sono 764, nel Foggiano 742. Seguono Brindisi e Bat, rispettivamente con 535 a 407 casi. Infine, si segnalano 19 casi di provincia indefinita e 34 di residenti fuori regione.

L’incidenza è di 973,6 casi. Dopo 24 giorni scende sotto quota mille il numero di casi ogni 100mila abitanti.

Diminuiscono leggermente i ricoverati: 673 persone sono in area non critica, 38 in terapia intensiva.

Con i 9 decessi odierni, il totale delle vittime sale a 8063. Nella giornata di oggi la Puglia ha superato i 10 milioni di tamponi processati dall’inizio della pandemia. Quasi 970mila persone sono risultate positive, 852347 sono guarite (quasi l’88%), 109192 sono ancora positive (l’11,26%).