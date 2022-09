Covid, altro calo delle positività in Puglia: in una settimana casi diminuiti del 23%

Sono 810 i casi registrati oggi in Puglia, su un totale di 4729 tamponi, e 5 le persone decedute.

A livello provinciale, 239 sono i nuovi positivi rilevati nel Leccese, 7 in meno quelle nel Barese; 114 casi sono stati registrati nella provincia di Foggia, 103 in quella di Taranto, 61 in quella di Brindisi, 50 nella Bat. Si segnalano, inoltre, 11 casi relativi a persone di provincia non definita (3) e residenti fuori regione (8).

Scende a 12426 il dato delle persone attualmente positive. Sul fronte ricoveri, si osserva una nuova diminuzione delle presenze in area non critica (178). In totale 186 i posti letto occupati nei reparti Covid pugliesi.

Con il dato di oggi, la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 153,1 casi per 100mila abitanti e poco meno di 6mila positività rilevate nel periodo 2-8 settembre. In calo del 23% rispetto alla settimana precedente.