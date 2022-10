Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia dell'8 ottobre 2022

Covid in Puglia: nel penultimo giorno della settimana si osserva un aumento del tasso di positività, che sfiora il 22%. Su 6475 tamponi processati sono 1408 le nuove positività rilevate. Ben 8 i decessi.

Come già evidenziato nei giorni scorsi, l'incidenza sale, ma con maggiore lentezza: nel periodo 2-8 ottobre i casi sono cresciuti dell'11,8% rispetto alla settimana antecedente. Sette giorni l'incremento dei contagi rilevati nel periodo 25 settembre-1 ottobre rispetto alla settimana precedente (18-24 settembre) fu del 32%. Per quanto riguarda la distribuzione dei casi odierni, 483 nuovi positivi sono stati rilevati nel Barese, 358 nella provincia di Lecce, 164 in quella di Taranto, 163 nel Brindisino, 160 nella provincia di Foggia, 60 nella Bat e 20 tra persone residenti fuori regione (17) e di provincia non definita (3).

Dopo quasi due settimane torna a scendere il numero delle persone attualmente positive, anche grazie alle oltre 2mila guarigioni certificate. In calo anche il dato delle ospedalizzazioni: 132 persone sono ricoverate nei reparti ordinari, mentre scende sotto l'1% il tasso di occupazione in terapia intensiva (5 ricoverati in tutta la Puglia).