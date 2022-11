Covid: aumentano i ricoverati nei reparti ordinari pugliesi

Impennata di ricoverati nei reparti ordinari della Puglia. Come evidenzia l'ultimo bollettino della Regione, sono 191 i posti letto occupati in area non critica, ben 31 in più rispetto a ieri. Diminuiscono, invece, di due unità le presenze in terapia intensiva, passate da 10 a 8. Nella giornata di oggi sono state registrate 1786 nuove positività su 11758 tamponi processati; sono 6 i decessi che fanno salire il totale delle vittime a 9188.

La provincia di Foggia resta la seconda meno colpita della Puglia (192 i casi odierni), anche se da alcuni giorni si osserva un nuovo incremento dell'incidenza. Per quanto riguarda il dato delle nuove positività odierne, 515 casi sono stati registrati nel Barese, 478 nella provincia di lecce, 255 nel Tarantino, 232 nel Brindisino, 94 nella Bat. Infine, si segnalano 4 casi di provincia non definita e 16 riferiti a residenti fuori regione.