Covid in Puglia, solo 2 persone in terapia intensiva: non accadeva dall'estate 2020

Covid: sono 146 i nuovi casi registrati in Puglia, secondo quanto riportato dal Bollettino epidemiologico diramato dalla Regione. Anche oggi il raffronto con il bollettino di una settimana fa evidenzia una contrazione del numero di casi (146 vs 156). Il tasso di positività, rispetto a ieri, scende nuovamente sotto il 4% (3,5), determinando un altro calo (seppur lieve) dell’incidenza cumulativa.

Negli ultimi sette giorni, infatti, sono 972 i casi positivi registrati nelle sei province pugliesi, per una incidenza che scende sotto i 25 casi ogni 100mila abitanti. Barletta-Andria-Trani (12,7), Foggia (17,1) e Taranto (20,2) mantengono un valore inferiore a quello regionale. Continua a diminuire quello della provincia di Lecce (28), mentre appartiene alla provincia di Bari il dato più alto (31,8).

Per quanto riguarda il dato odierno, 67 sono le nuove positività registrate nella provincia di Bari, 27 in quella di Lecce, 17 nella provincia di Brindisi, 16 nel Foggiano, 12 nella provincia di Taranto e 7 in quella di Barletta-Andria-Trani. Chiude il conto un caso per il quale è in definizione la provincia di riferimento, mentre un caso precedentemente registrato come fuori regione, è stato ricalcolato e riattribuito.

Sul fronte delle ospedalizzazioni, oggi si osserva un incremento delle presenze nei reparti di area non critica (da 83 a 91) dove il tasso di occupazione dei posti letto è al 3,3%, mentre scendono a 2 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (tasso di occupazione allo 0,4%). Un dato così basso non si registrava addirittura dall’estate del 2020.

Restano poco meno di 3mila le persone attualmente positive, mentre sono 4 le persone decedute, stesso numero registrato nel bollettino di ieri. Dall’inizio dell’anno le vittime accertate sono state 236 (in media 3,5 al giorno).