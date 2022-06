Covid, lieve risalita dell'incidenza in Puglia: 260 nuovi casi nel Foggiano

Risale lievemente l'incidenza in Puglia, di poco inferiore ai 200 casi per 100mila abitanti. Nella giornata di oggi sono state registrate 1347 nuove positività (11140 i tamponi processati) con ben 12 decessi.

Resta pressoché invariato il dato dei ricoveri, con un aumento di una sola unità nel dato delle terapie intensive (da 15 a 16 posti letto occupati).

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi contagi, 445 sono le positività riscontrate nel Barese, 262 nella provincia di Lecce, due in meno quelle nel Foggiano. Nel Tarantino 141 tamponi sono risultati positivi, 126 nella Bat e 84 nel Brindisino. A questi, si aggiungono anche 21 casi di residenti fuori regione e 8 di provincia non definita.