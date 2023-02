Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia dell'8 febbraio 2023

Covid in Puglia. Continua senza sosta la discesa della curva dei contagi in Puglia. Nella giornata di oggi sono stati registrati 101 nuovi casi su 3112 tamponi processati, per un tasso di positività sceso al 3,2% (il più basso dall’inizio dell’anno). Rispetto a una settimana fa i casi sono più che dimezzati. Ciò produce una ulteriore flessione dell’incidenza cumulativa, che scende sotto quota 40 per la prima volta dopo oltre un anno (l’ultima volta il 28 novembre 2021).

Anche analizzando la situazione delle singole province, i numeri sono tornati ai livelli antecedenti l’avvento della variante Omicron. Nella provincia di Barletta-Andria-Trani i casi ogni 100mila abitanti sono scesi sotto quota 20 (19,0); Taranto è la seconda provincia meno colpita con 26,2 di incidenza. Sul gradino più basso del podio c’è ancora la provincia di Foggia, con 29,4 casi.

Per trovare un dato più basso bisogna tornare indietro di quasi sedici mesi (10 ottobre 2021). Per quel che concerne i contagi odierni, Bari fa registrare solo 35 nuovi positivi; 24 i casi rilevati nella provincia di lecce, 18 nella provincia di Taranto, 11 in quella di Foggia, 10 nella provincia di Brindisi, 2 in quella di Barletta-Andria-Trani. A questi si aggiunge un altro caso positivo riferito a una persona residente fuori regione. Sono 15057 le persone attualmente positive. Ulteriore calo si registra anche sul fronte delle ospedalizzazioni: è di 183 il numero complessivo di persone ricoverate.

Di queste, 176 sono collocate nei reparti ordinari (dato più basso degli ultimi 93 giorni) e 7 in terapia intensiva, dove il tasso di occupazione dei posti letto resta abbondantemente sotto il 2% (1,3%). Con i 4 registrati oggi, sale a 165 il numero delle vittime accertate dall’inizio dell’anno in corso e 9593 quelle complessive.