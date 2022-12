Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 8 dicembre 2022

Sono 1771 i casi di positività all'infezione da Covid-19 rilevati oggi in Puglia. È del 22,5% il tasso di positività. Con i due decessi di oggi sale a 9313 il numero totale delle vittime accertate dall'inizio della pandemia.

Nello specifico, 575 sono i casi registrati nel Leccese, 447 nel Barese, 218 nella provincia di Foggia, 208 in quella di Taranto, 188 nel Brindisino e 114 nella Bat. Sale a 17664 il numero delle persone attualmente positive. Sul fronte ricoverati, 254 persone in area non critica e 16 in terapia intensiva.

Con i dati di oggi la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 293,2 casi per 100mila abitanti, con un incremento del 25,7% rispetto al dato della settimana scorsa.