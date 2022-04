Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 8 aprile 2022

Nel terzultimo giorno della settimana la Puglia fa registrare il 16,6% di tasso di positività. Su 32299 tamponi processati sono stati registrati 5352 nuovi casi Covid. Sono 9 le persone decedute.

Come riporta il bollettino diramato oggi dalla Regione, Foggia è la quarta provincia per numero di nuovi casi odierni (660). Bari risulta la più colpita con 1842, seguita da Lecce con 1074 e Taranto con 770. Nel Brindisino sono 556 i nuovi casi accertati, 405 quelli nella Bat. Per altre 9 persone non è stata definita la provincia di appartenenza, mentre 36 positività sono relative a persone residenti fuori regione.

Il numero di nuove positività continua a essere più basso delle guarigioni, il che incide sul dato dei casi attivi, sceso a 111314 (oltre mille in meno rispetto a ieri, ndr).

Più o meno stabile il dato dei ricoverati: 679 sono le persone in area non critica, 38 in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza in Puglia sono stati rilevate oltre 964mila casi. Quasi 845mila le guarigioni registrate.